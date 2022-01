Dakar Bi Ñu Bokk / Abdoulaye Diouf Sarr raille Barthélémy Dias : « Les Dakarois attendent d'eux un bilan »

Pour le candidat de la coalition BBY à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, le programme Dakar Bi Ñu Bokk, lancé cet après-midi par le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la ville de Dakar, Barthélémy Dias, est dépourvu de tout son sens. Car pour Abdoulaye Diouf Sarr, tout le monde attend d'eux qu'ils fassent le bilan de leur gestion de la ville de Dakar durant leur magistère. Parce que, dira le candidat Abdoulaye Diouf Sarr, ils sont tous comptables du bilan des douze dernières années à la ville.



"Les Dakarois attendaient plus un bilan et non un programme. Parce qu'ils ont dirigé Dakar depuis douze ans. Et l'idéal serait d'abord de faire un bilan avant procéder à un programme. Ils ont tous des responsabilités par rapport à la gestion de la ville de Dakar. Les Dakarois et Dakaroises attendent plus un bilan avant de lancer un programme ", lancera Abdoulaye Diouf Sarr à son adversaire de la coalition Yewwi Askan Wi...