Dakar: Aux pourfendeurs d'une victoire acquise sous la houlette et l'impulsion du délégué régionale de Dakar

Pestiférés des orties tel une hyène perdue dans une forêt, où le courage et la tactique politique ont fini par prendre le dessus sur la fourberie et l'inconstance.



Désormais la capitale à son patron va falloir s'y aligner.



Voir des responsables se lancer dans une explication hasardeuse d'attribution de quelconque victoire électorale, m’incite à sortir de mon droit de réserve qui me laissait depuis un moment sur la touche du militantisme.

Ma contribution interpelle les pourfendeurs d'une victoire acquise sous la houlette et l'impulsion du délégué régionale de Dakar.



Chers camarades

Ceux qui aujourd'hui tentent inutilement de se convaincre que même si on a gagné l'apport de Dakar n'est pas significatif et qui se permettent de chahuter une victoire attribuée à une seule personne sont averties nous ne vous laisserons point faire.



Depuis la victoire bon nombre d'analyses ont été faites mais pour la plupart dépourvues de toute crédibilité, d'honnêteté d'impartialité et parfois saupoudrée d'un petit filet de méchanceté sans oublier la petite dose de malhonnêteté intellectuelle et politique.

Dans mon analyse personnelle j'essaierai d'être là plus objective possible tout en convoquant bien sûr ma clairvoyance politique



Une étude politique doit être encadrée par un référentiel politique et la dernière en date reste: les élections législatives précédentes ou à Dakar la Coalition BBY est sortie vainqueur à l'arrachée face à une opposition agonisante aux prémices d'un enterrement politique programmé.



Faire cette étude sincère nous fera revisiter la victoire à l'arraché de 32℅ des législatives qui avait fini par inciter certains à dire si: ce n'était pas YOFF ce que bon nombre de politologues de circonstances et d'analyste politiques prétentieux ont fini par établir Dakar resterai MTS.



Ce message fut compris par le stratège, le Tacticien qu'est le CANDIDAT SALL,

En réalité sa réélection reposerai sur un 40℅ de la région de Dakar.



Il faut donc un nouveau visage pour la CAPITALE mais pas n'importe lequel.

Une personne d'abord dotée d'une virginité politique, doublée d'un sens de la responsabilité, triplée d'une capacité de management extraordinaire, quadruplé d'être un enfant du système et quintuplé être l'un des meilleurs MINISTRE DU CONTINENT.



Pour le président SALL la décision était déjà prise un seul HOMME remplissait toutes ces CONDITIONS POUR LA RECONQUETE DE LA CAPITALE :

Cet Homme ne pouvait être tout autre que son MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN AMADOU BA.

En grand visionnaire en fin Tacticien le Président Sall devait choisir et le bon choix a été opéré.

AMADOU BA LE NOUVEAU PATRON DE DAKAR et enfin un nouveau VISAGE pour la CAPITALE.

En faisant un peu la genèse politique d'après législatives de 2017 je me rappelle des séminaires organisés par la grande Coalition et animés par des politiques et experts politiques d'où a été retenu au moins faire 40℅ à Dakar était un sacerdoce républicain et devait être la tâche de tout républicains avertis afin d'assurer une belle et brillante victoire dès le premier Tour .



Je pense que cette mission a été bien comprise par celui qui fut le choix du Président SALL pour reconquérir la CAPITALE.

Eh oui monsieur le MEFP AMADOU BA a accompli le JOB et soyez en fier Dakar est désormais marron beige

Vous avez admis les difficultés et y faire face, gérez l'adversité et les réduire à une simple expression , acceptez en toute Démocrate la liberté de ceux n'adhèrent pas à votre méthode car pour êtes adepte de la démocratie participative .



Votre leadership a inspiré tous militants et sympathisants. Vos discours lors des meetings ont su haranguer beaucoup d'indécis partout à Dakar votre vision claire définit par le CANDIDAT SALL a permis d'atteindre les objectifs fixés.

Si l'histoire politique retiens que :

MAO est le grand TIMONIER.

MACKY SALL est le CAPITAINE du navire SENEGAL.

AMADOU BA est le CHEF MATELOT choisit par le Candidat MACKY SALL.



Sous votre Houlette on note une REMONTADA HISTORIQUE de plus de 14points, voilà ce que vous avez réussi bien sûr de concert avec une équipe de choc.



Je peux vous dire chers pourfendeurs que la contribution du Ministre est HISTORIQUE réelle palpable avec des victoires comme celles de grand Yoff qui est inédite et le basculement de la Medina et Mermoz satisfaisant.

Cette victoire porte une touche au féminin comme le dit Fatou Diane EMERGENCE AU FEMININ.



LA Participation de la première Dame reste inouïe, exotique car jamais victoire n'a été beauté j'aime dire que la senteur du GOWE SAFF accentué par le discours tout en finesse, véridique du délégué régional avec un rappel de toutes les réalisations vérifiables dans chaque commune visitée ont enivré militants sympathisants indécis et même adversaires qui se sont à un moment perdu dans leurs turpitudes et hasardeux discours.

Eh oui monsieur le coordinateur régional vous avez fait du bon travail.

De 32 à 46℅ je peux vous assurer que vous avez été un moteur Diesel et un excellent contributeur de la victoire dans la capitale.



Monsieur le PRÉSIDENT NOTRE COORDINATEUR a rempli avec honneur sa mission Madame la première Dame le soutien était de taille.



Aux autres tant que sonnolene d'où ma tayi dilene tontou.

Ba benene akk benene chronique.



SOPHIE NDOUR RESPONSABLE APR/PARCELLES