Dak’Art 2018 : La FAAP lance son «Carrefour Off»

Une collaboration avec Bind, Images contemporaines, la FAAP, une initiative pour regrouper les artistes photographes du monde, lance une exposition «Off» dans le cadre de la 13e biennale des arts contemporains, le Dak’Art 2018 (03 Mai- 02 Juin). Dénommé «Carrefour Off de la Biennale», le vernissage de l’exposition internationale aura lieu le 05 mai 2018 au Collège Saint-Michel de Dakar, à quelques encablures de la Galerie Nationale du Sénégal, siège de la Biennale. La FAAP qui regroupe plusieurs photographes, entend par cette initiative marquer de son empreinte cette 13e Biennale, en mettant en avant les productions d’artistes originaires de 24 pays d’Afrique et du reste du monde. Des ateliers, conférences, et échanges artistiques vont ponctuer cette exposition «Off» d’un autre genre, puisqu’étant «un projet typiquement pensé, conduit et animé par les acteurs de l’art contemporain.» Créée en 2016, la FAAP dont l’initiateur est l’artiste photographe sénégalais Mamadou Gomis, profitera de cette biennale pour raffermir les liens entre photographes et artistes du monde. «Nous sommes dans une phase de concrétiser par l’exemple les possibilités qui s’offrent au monde par les artistes photographes de se regrouper et de rendre leurs activités plus dynamiques», a dit l’initiateur de la FAAP, qui donne rendez-vous aux amoureux de l’art contemporain, mais aussi au grand public de venir lors de ce «Carrefour Off de la Biennale» pour jeter un autre regard sur le monde.