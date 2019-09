Dahra Djoloff : Samba Ndiobène Ka équipe les ASC et lance l’opération de nettoiement de la ville.

Le Ministre Samba Ndiobéne Ka a procédé ce samedi à la traditionnelle cérémonie de remise des lots de matériels sportifs aux différentes Asc de la ville de Dahra des zones A et B.



Cette cérémonie, 4ème du genre, s’est tenue dans l’enceinte du centre socioculturel de la Mairie en présence des autorités locales. Les 29 Asc de la commune ont reçu chacune une paire de maillots avec bas, une paire de blouson avec deux ballons et une paire de loisir.

L'innovation de cette édition porte sur l'extension des beneficiaires aux équipes de basket-ball, de taekwondo, des écoles de football, les membres des comités directeurs des deux zones et la Croix Rouge.



Le ministre d’expliquer son geste en ces termes : « en tant que jeune, il me plaît toujours d’accompagner la jeunesse pour son épanouissement en les incitant à opérer les activités de navétanes dans un parfait fair-play . Les éditions prochaines devront nous permettre d’étendre cette dite distrubition aux Asc de tout le département de Linguère. »



Le ministre a aussi lancé un appel à la jeunesse de Dahra Djoloff d’effectuer des opérations de reboisement et de nettoiement de la ville. Une activité qui s’inscrit dans le cadre du programme « Sénégal Propre » lancé par le président Macky Sall.



Pour ce faire, Samba Ndiobène Ka a mis à la disposition des populations 30 brouettes, des râteaux et du matériel de nettoiement...