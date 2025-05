Dahra Djoloff : Deux individus arrêtés avec 2 kg de chanvre indien par l’OCRTIS

Une opération antidrogue menée à Dahra Djoloff, dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 mai 2025, a permis aux éléments de la Division opérationnelle de l’OCRTIS de Louga (Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants) de mettre la main sur deux présumés trafiquants de chanvre indien.



Selon nos sources, les deux individus interpellés sont E. Sèye (21 ans) et S. Ba (29 ans), soupçonnés d’être des membres actifs d’un réseau local de trafic de drogue, opérant notamment dans le quartier Montagne Ngueth à Dahra Djoloff.



C’est à la suite de plusieurs jours de surveillance et de filature que les enquêteurs, renforcés par leurs collègues de Louga, ont procédé à l’arrestation. Les deux suspects ont été pris en flagrant délit de détention de 2 kg de chanvre indien, confirmant les soupçons de trafic.



L’opération s’est soldée par la saisie effective de la marchandise et la mise en garde à vue des deux mis en cause, actuellement retenus dans les locaux de la gendarmerie de Dahra.



Cette intervention s’inscrit dans la lutte constante des forces de l’ordre contre le trafic de stupéfiants, un phénomène qui continue de gangréner certaines zones du centre et du nord du pays.



Zale Ndiaye (Linguère)