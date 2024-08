Dahra Djolof / Souveraineté alimentaire : "Il faudra régler le problème de financement et renforcer la capacité des jeunes...", alerte le chef du projet Agri jeunes

Au total, ils sont 22 jeunes du département de Linguère qui sont en formation en embouche bovine pour booster le secteur de l'élevage dans la localité. Cette session de formation est issue d'un partenariat tripartite (CVCS, le projet Agri jeunes et l'école de l'élevage de Saint-Louis). Le Conseil des volontaires Communautaires pour le développement du Sahel (CVCS) basé à Dahra a abrité l'atelier qui va durer 10 jours en collaboration avec le projet Agri jeunes et l'école de l'élevage de Saint-Louis. Ils vont renforcer la capacité d'auto entreprenariat de 22 jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et de la gestion financière.



À en croire Madame Fatou Ka, la Directrice de Formation des techniciens de l'élevage, cette session de formation aura abouti à un résultat productif vu la détermination des participants. "Pour accéder à la souveraineté alimentaire, il faudra d'abord surpasser trois facteurs : régler le problème de financement, renforcer la capacité des jeunes, un accompagnement de proximité", soutient Mor Sokhna Lo, chef du Projet Agri- jeunes (Antenne Nord). Poursuivant, ce dernier de préciser que c'est ce qu'a compris le CVCS pour ensuite mobiliser toute son expertise afin de pousser la jeunesse à la réussite dans la vie. "Au sortir de cet atelier, les participants connaîtront une hausse de leurs revenus et seront tous des entrepreneurs agricoles", dixit la Directrice de l'école de l'élevage de Saint-Louis...