Dagana / Oumar Sarr (And Suxxali Sopi): "Peut être que Karim Wade est membre du PDS, mais je n'ai jamais vu sa carte…"

Profitant du lancement de sa tournée nationale, le leader de la coalition And Suxxali Sopi, Oumar Sarr, est largement revenu sur les évènements récents qui ont secoué le Pds.

Selon Oumar Sarr, il n'est plus question de confier le PDS à quelqu'un qui n'a même pas la légitimité de se revendiquer membre clé du parti.

D’ailleurs, le maire de Dagana de douter de l'appartenance de Wade fils au PDS. "Karim Wade est peut être membre du parti démocratique sénégalais, mais je n'ai jamais vu sa carte. J'estime à cet effet, qu'il ne saurait avoir de prise sur le PDS lui permettant d'organiser un secrétariat national et de renvoyer qui il veut et d'organiser à sa guise le fonctionnement du parti. C'est impensable et inacceptable!", déplore l'ancien bras droit du Pape du Sopi.

Oumar Sarr d’ajouter : "Karim Wade n'est pas le PDS, bien que Maître Abdoulaye Wade soit le secrétaire national du parti. Du reste, il n'a aucune responsabilité à revendiquer dans le parti. Il a été investi par un congrès comme candidat du PDS, l'élection présidentielle est passée depuis des mois et il n'a même pas osé venir au Sénégal en tant que candidat choisi par le parti... Karim Wade n'est pas membre du bureau politique depuis 1996, alors comment peut il être élu au congrès normal? Et depuis neuf mois, il n'y a pas une seule réunion de la direction du PDS, c'est à dire le comité directeur.

Lors de cette rencontre de mobilisation des troupes dans le Walo, Oumar Sarr et compagnie soulignent que leur seul objectif est de travailler pour refonder et redynamiser le parti pour un PDS gagnant.