Dagana : Gaya invite les autorités à plus de considération à l'endroit du village natal de El Hadj Malick Sy

Le village a été fondé vers les années 1300, Gaya est le village natal de Cheikh El hadj Malick Sy (RTA) où il est né vers 1855.

Ce village situé dans le faubourg de Dagana au quartier Dawfal en plein cœur du Walo, est plein d'histoire tant sur le plan religieux que politique. Il fût le théâtre de luttes acharnées entre les puissances coloniales voulant contrôler le fleuve Sénégal et les populations maures et indigènes.

Aujourd'hui, force est de constater que ce village n'est toujours pas sur les rampes de l'émergence.

Dans ce village, il manque pratiquement de tout : pas d'infrastructures de base digne de ce son nom, fait savoir le jeune libéral Cheikh Tidiane Gaye.

Alors qu'il était le parrain de la grande finale de la zone 14 de Dagana, le membre du parti démocratique sénégalais invite les autorités à plus de considération en direction du village de Gaya que l'on peut considérer comme la capitale de la Tidianya au Sénégal.

Par ailleurs, Cheikh Tidiane Gaye déplore également le chômage qui sévit dans cette localité du Walo et invite les autorités politiques à responsabiliser davantage les jeunes.