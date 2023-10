Dagana: Chapelet de plaidoyers des populations locales au PM Amadou Bâ

Le Premier ministre Amadou Bâ vient de fouler la terre du Walo après son passage hier à Saint-Louis dans le cadre de sa tournée économique. C’est dans l’après-midi que la délégation gouvernementale a quitté la ville de Saint-Louis pour se diriger à Dagana où elle été accueillie par les responsables politiques de la région. Oumar Sarr, ministre des mines et de la géologie et Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée nationale ont souhaité la bienvenue à Amadou Bâ et son équipe. Des femmes à la jeunesse, les attentes ont été listées par population du Walo.







L'urgence pour elle, c'est la construction d'un hôpital de niveau 2 et le relèvement du plateau médical et son équipement en matériel médical. Concernant l'emploi des jeunes et compte tenu de l'option du président de la République qui a constamment porté sa politique autour de la jeunesse, la population jeunes du Walo en veut encore. Car, une bonne partie commence à perdre espoir avec le phénomène de l'immigration clandestine.







Les femmes insistent sur le financement de leurs activités économiques dans cette région riche notamment avec le développement de l’agriculture. L’espoir est manifesté par les populations du département de Dagana attendant beaucoup du Premier ministre Amadou Bâ. Elles précisent, dans la foulée qu’avec leur responsable Amadou Mame Diop, les parrainages sont bien en cours avec une collecte qui engendre plus de 40.000 inscrits.