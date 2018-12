Daddy Bibson hargneux, traite Macky Sall de « voleur »

Daddy Bibson présent au congrès d'investiture du candidat Idrissa Seck, n'a pas été tendre avec le gouvernement du président Macky Sall. Le rappeur qui n'a pas été avare en paroles et qui dit ne pas avoir un langage de politicien, exhorte les électeurs à assiéger les bureaux de vote le jour de l'élection présidentielle pour parer à toute éventualité de fraude.

Daddy Bibson très virulent, taxe Macky Sall de voleur qui n'hésitera pas à usurper le vote des sénégalais avant d'affirmer qu'il va se battre pour que le pays soit entre les mains d'un homme sérieux. " Je vous demande de soutenir Idrissa Seck afin de l'amener au palais pour libérer Karim Wade et khalifa Sall et juger les voleurs, a-t-il lancé devant les militants des Forces démocratiques du Sénégal.