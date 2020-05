Dac de Sangalkam / Occupation de l'espace : Qui sont ces gros bonnets qui s'y sont installés illégalement?

La ministre de la jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall, accompagnée d'une très forte délégation, a effectué une visite sur le site offert par l'ISRA au PRODAC et qui va très bientôt abriter le DAC de SANGALKAM. Sur place, l'inquiétude et la déception ont été les choses les mieux partagées. En effet, sur ce site de 465 ha, malgré l'arrêté du chef de l'État annulant tous les baux et interdisant toute autre attribution à des tiers, des promoteurs véreux et de très hautes personnalités de l'État, (Douaniers, Gendarmes, magistrats, etc.) se sont permis d'y faire des lotissements et d'y construire des vergers. Au terme de sa visite, la ministre de la jeunesse a rappelé que ce site a été offert à la jeunesse Sénégalaise par le chef de l'État Macky Sall et que tout ceux qui s'y sont installés, "devront déguerpir..."