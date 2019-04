Daaka de Médina Gounass : Le président Macky Sall pour la poursuite des travaux de modernisation du site

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a fait part dimanche de sa volonté de poursuivre les réalisations destinées à permettre la modernisation du site du Dakaa, la retraite spirituelle de Médina Gounass (Vélingara) à laquelle participe chaque année des milliers d’hommes. Le président Sall, qui rendait une visite au khalife de cette cité religieuse, Thierno Amadou Tidiane Ba, a sollicité de ce dernier des prières. Arrivé en début d’après-midi, il a été accueilli sur le site du Dakaa par le guide religieux, en présence de milliers de fidèles.

Thierno Amadou Tidiane Ba a magnifié les relations fraternelles qui lient le président de la République à la cité religieuse de Médina Gounass et prié pour ce dernier dont les actions pour le bon déroulement du dakaa sont selon lui visibles. Le guide spirituel a en outre formulé des prières pour les fidèles et invité surtout les chauffeurs à la prudence sur les routes, pour éviter des accidents de la circulation. Le Khalife a exhorté les forces de défense et de sécurité à faciliter le retour des pèlerins.

Le Président de la République est arrivé sur le site du Dakaa en compagnie d’une forte délégation. Celle-ci comprenait entre autres, Aly Ngouille Ndiaye (ministre de l’Intérieur), Me Si- diki Kaba (ministre des Forces armées), Abdoulaye Daouda Diallo (ministre des Finances et du Budget), Mamadou Talla (ministre de l’Éducation nationale), Pr Moussa Baldé (ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, le maire de Guédiawaye Aliou Sall et de hauts responsables de l’État. Le chef de l’État a pris congé de la cité religieuse aux environs de 18 heures. Le 78e Dakaa sera clôturé ce lundi.