Daaka 2018 : Réactions après la cérémonie officielle

Ils se sont tous félicités de l'appel du Khalife général à l'endroit des autorités et de la jeunesse sénégalaise. "C'est un message très fort, et je pense que la jeunesse sénégalaise doit être sensible à ce message", dira le ministre de la communication, Abdoulaye Bibi Baldé. Embouchant la même trompette, le député-maire de Koumpentoum de souligner que "c'est un message qui vient à son heure. Et le président de la République a bien compris le message..."