DU GEL ANTISEPTIQUE SUR LES MAINS DU KHALIFE / Boun Abdallah s'en réjouit après avoir délivré le contenu du message du Président.

Porteur d'un message du Président de la République auprès du Khalife Général des Mourides, Mahammed Boun Abdallah Dionne a effectivement pris part à la prière de ce vendredi 20 mars à Touba au niveau de la grande mosquée. C'est d'ailleurs, satisfait des mesures d'hygiène qui ont été prises qu'il a tenu à saluer, au nom du Chef de l' État l'engagement de Touba à ne menager aucun effort dans le combat qui est mené contre le Coronavirus.



Ainsi, expliquera-t-il que l'objectif de son périple était de transmettre au Khalife Général des Mourides ce message de satisfaction du Président Macky Sall par rapport aux sacrifices fournis dans l'effort de guerre.



"J'étais venu à Touba pour délivrer le message du Chef de l'État au Khalife Général des Mourides. Un message de remerciements pour le geste oh combien important par rapport à cette grande contribution pour la communauté et pour le peuple Sénégalais, suite à l'entrée du Coronavirus au Sénégal".



Mahammed Boun Abdallah Dionne de préciser, en passant, avoir bon espoir que les populations ont pleine conscience de l'existence de la pandémie. "Cette maladie, il s'agit d'une réalité. Cette maladie est entre nos murs. Et c'est pourquoi le Sénégal a pris des mesures à travers le comité national de crise". Il citera, en guise d'exemple parmi ces mesures, le transport international suspendu, les mesures d'ordre sanitaire et médical, l'érection d'un Centre de traitement des épidémies, les mises en quarantaine et surtout l'interdiction des rassemblements".



L'autre pan du message qu'il était venu délivrer consistait à dire à la classe religieuse l'utilité qu'il y a de poursuivre la sensibilisation au vu des dangers non négligeables liés au Covid-19.



Le Ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République se réjouira d'avoir vu le Khalife Général promouvoir l'usage des produits antiseptiques. "C'était son message de prévention", dira-t-il. Il saluera ce message qu'il a délivré, via l'imam Serigne Afia Niang, et qui vise à décourager les rassemblements de personnes. "Nous voudrions le remercier pour la pertinence de ce message... Le Khalife a demandé à ce que les populations suivent les décisions de l'État du Sénégal et les recommandations de l'administration médicale", conclura-t-il...