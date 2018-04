DRAMES À TOUBA - Deux enfants se noient dans une fosse et un autre accidentellement renversé par un véhicule de la police

Dramatique ! Deux enfants âgés respectivement de 12 et 13 enfants ont été pêchés par les éléments de la 23 ème compagnie d'incendie et de secours de Touba alors que leurs corps baignaient dans une fosse. Ils ont été englouties par les eaux au moment où des adultes s'affairaient à vider la fosse en question.



Le drame s'est passé ce vendredi un peu avant 10 heures à Darou Minane, non loin de la polyclinique. Les hommes du lieutenant ont vite rappliqué vers la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeini avec les corps sans vie des deux victimes pour que soient constatés les décès et délivrer des certificats de genre de mort.



Le vendredi cauchemardesque ne s'arrête pas là. Nos sources nous signalent qu'une voiture a mortellement fauché un piéton, toujours à Touba.