DRAME À TOUBA - Un homme lynché par une foule, échappe à la mort. Il était soupçonné de...

C'est Touba Aliyah qui accueille la scène. Un homme d'une trentaine d'années a été lynché par une foule déchaînée. Le drame s'est passé ce mardi aux environs de 20 heures, selon nos sources. Il était soupçonné d'avoir essayé d'enlever une fille.



Les témoins racontent qu'ils ont été mis au parfum de ce qui se passait par des cris. Sur le qui-vive depuis l'assassinat de Fallou Bâ, enfant de 8 ans égorgé à Touba Keur Niane, les populations ne respirent plus que pour mettre la main sur le criminel.



N'eût-été l'arrivée rapide des forces de l'ordre, l'homme aurait été tué. Pourtant, il nie farouchement toute idée d'avoir voulu enlever la fille en question. Il s'était mis à plaisanter avec elle avant que ce malheur ne lui arrive.



Dimanche déjà, un homme accusé d'avoir enlevé et séquestré ( présomption d'innocence le temps de laisser la police boucler son enquête ) des enfants, avait été arrêté et placé en garde-à-vue.