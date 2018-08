DRAME À TOUBA - Le pneu d'un camion éclate et tue sur le coup un apprenti vulcanisateur et brise les jambes de l'autre

Un drame à Touba ! Un jeune vulcanisateur, du nom de Abdou Aziz Mbow âgé d'une vingtaine d'années, a tragiquement perdu la vie suite à l'explosion du pneu d'un camion (image) qui lui avait été confié pour réparation. Il s'affairait, en compagnie d'un de ses collègues, Baye Modou Mbow en l'occurrence, autour de l'objet avec une machine de soudure électrique.



Aussitôt a-t-il commencé à souder la partie en fer que le pneu non dégonflé a automatiquement éclaté l'envoyant en l'air. Il va mourir sur le coup. Son camarade se retrouvera grièvement blessé.



C'est du moins ce qui ressort des explications données par Moustapha Sène interrogé par Dakaractu et qui tient boutique à côté de l'atelier des victimes réputé appartenir à un ouvrier du nom de Mory Guèye. Le corps sans vie du jeune garçon a été transporté par les sapeurs pompiers à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeïni de Touba qui a aussi accueilli le blessé en question.



La tragédie qui a eu lieu ce dimanche aux environs de 13 heures, a plongé les populations du quartier Darou Marnane, dans sa partie proche de l'ancienne gare routière, dans l'émoi et la consternation...