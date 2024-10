DRAME À MBACKÉ- Un camion heurte et tue 02 personnes en pleine ville 

Le drame s’est passé aux environs de 18 h 30 en pleine ville, ce mardi, non loin des locaux de Walfadjri Mbacké. Un camion fou a heurté un mototaxi Jakarta et renversé ses deux occupants. Il s’agit du conducteur et d’une fille. Le premier a perdu la vie sur le coup, alors que la fille a lutté contre la mort avant de rendre l’âme. Les sapeurs-pompiers sont présentement sur les lieux pour amener les deux corps. Le camion a, semble-t-il, voulu prendre la poudre d’Escampette. Mais c’était sans compter avec la dextérité des témoins de l’accident et des autres Jakartamen.