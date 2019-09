DRAME À L’ÎLE DE LA MADELEINE : les rescapés aux urgences

Les rescapés du naufrage sont aux urgences. Ils sont admis à l’hôpital Principal après leur évacuation par la Marine. Les familles ont été orientées à l’hôpital pour plus d’informations sur l’identification des victimes. L’accès à l’Hôpital n’est pour le moment pas autorisé, et ni le nombre, ni l’identité des victimes n’ont été dévoilés.

Des familles de victimes qui attendent dehors, sont sans nouvelles depuis hier. Certains d’entre eux sont en larmes et inconsolables...