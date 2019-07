DRAME À DIACK SAO : Un jeune garçon poignarde son cousin et la famille tente de camoufler l'affaire

Dimanche dernier, aux environs de 22 heures, les populations du quartier Diack Sao Walo, dans la commune de Tivaouane Diack Sao (département de Pikine), ont frôlé le pire. Deux garçons qui sont des cousins en sont venus aux mains suite à une banale dispute. Selon certains, la dispute faisait suite à la confrontation entre Eumeu Sène et Modou Lô, tandis que pour d'autres la divergence porterait sur autre chose. En tout état de cause, M. Diop, s’est rendu après la dispute chez lui pour revenir armé d’un couteau qu’il a planté entre les côtes de la victime. Cette dernière, qui se vidait de son sang, a immédiatement été évacuée au district sanitaire de la Sicap Mbao. Les deux protagonistes sont des cousins car leurs grands-pères respectifs sont des frères utérins. Plus de peur que de mal finalement car la victime, transportée à l’hôpital est revenue chez elle tard dans la soirée après avoir reçu des soins. Pour le moment les deux familles tentent de régler l’affaire à l’amiable et les parents de la victime ne veulent pas porter plainte. pour le moment. Selon « le Témoin », l’agresseur serait un habitué des faits…