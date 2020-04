DR ALPHA SALL : « A un mois, nous avons testé 1738 cas qui ont conduit à 195 positifs... »

Le Directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, Dr Alpha Sall est revenu sur les tests effectués depuis un mois au Sénégal. Selon lui, depuis le début, l’Institut Pasteur a testé 1738 cas. Ces tests ont conduit à 195 cas confirmés aujourd’hui. Il s’agit de cas suspects, suivi de cas contact à haut risque, les cas importés entre autres.

Dr Alpha Sall de dire que l’Institut Pasteur peut rester jusqu’à 500 personnes par jour et cherche à augmenter le nombre à 1000 personnes.

Les tests se font à Dakar et le poste mobile à Touba Darou Khoudoss qui fait des tests aussi pour Ziguinchor, Louga, Kaffrine, Tambacounda, Diourbel, Fatick, Kaolack et Matam.

Il révèle qu’un laboratoire de tests sera aussi disponible bientôt à Ziguinchor pour fournir des résultats rapides.

Il a aussi indiqué que les tests révèlent la plupart que le virus est introduit au Sénégal par les cas importés.

Pour ce qui est du dépistage de masse, Dr Sall déclare « Il ne se justifie pas un dépistage massif au Sénégal car la stratégie ne correspond pas à la situation du pays ».