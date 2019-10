DR ALIOUNE DIOP, CADRE APR DE MBAO : «Macky Sall a montré de la hauteur dans les actes posés à l’endroit de Me Wade»

« Entre Wade et Macky, c’est une longue histoire. Il faut préciser une chose à l’entame de mon propos : pendant ces 7 années de brouille, Macky Sall n’a jamais répondu aux attaques verbales de Me Abdoulaye Wade. Il n’a jamais mandaté qui que ça soit pour dire du mal de Me Wade, il n’a jamais dit un mot déplacé contre Me Wade. Aujourd’hui, par le biais de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane, les deux présidents se retrouvent, c’est une excellence chose que nous saluons parce que, comme on a l’habitude de le dire, le Sénégal c’est un pays de dialogue. Nous saluons l’acte qui a été posé, mais surtout la hauteur du président Macky Sall qui a pris son prédécesseur à ses côtés dans son véhicule jusqu’à le déposer chez lui. L’acte a été très fort. En ce qui nous concerne, connaissant le président Macky Sall, nous n’avons pas été déçu » confie le Dr Alioune Diop.







Le pharmacien estime que l’acte posé par les deux présidents ne doit pas simplement être circonscrit dans la perspective de l’exploitation de ressources pétrolières et gazières. « Le Sénégal ne se limitera pas à Macky Sall et à Abdoulaye Wade. Ce même si ces deux présidents qui se sont succédé se retrouvent pour discuter. N’oublions pas que Me Wade a été un acteur dans la découverte du pétrole. Si Macky Sall, prenant le relais de Me Wade pour la gestion de notre pays en général et du pétrole en particulier, il est tout à fait normal que dans leurs discussions ce dossier soit mis sur la table. Mais au-delà de la gestion et de la production du pétrole, ce pays a besoin d’une certaine stabilité sociale. On ne peut pas vivre dans l’invective, dans la violence verbale. Il faut qu’on mette fin à cela pour se consacrer aux urgences de notre pays. Je pense qu’à l’issue de cette rencontre, et comme le président Wade avait l’habitude de le dire, on se mettra au travail. Le travail, rien que le travail », indique le cadre apériste.







Evoquant l’animation de l’APR à Mbao et les conflits entre responsables politiques du parti présidentiel sur le plan national, Dr Alioune Diop estime que, malgré les enjeux des luttes de positionnement pour la conquête des mairies et des conseils départementaux, il faut que les responsables politiques de l’APR continuent d’afficher une certaine sérénité.







« L’Alliance pour la République est traversée actuellement partout dans le pays par des enjeux communaux. Mbao n’échappe pas à une telle situation. Ce n’est pas une guerre cependant. Nous qui sommes dans le parti, même si nous ne nous fréquentons pas, on se respecte tout de même. Le parti est dans le calme à Mbao et tous les acteurs savent à quoi s’en tenir. Ce qu’on ressent à Mbao, ce sont des ambitions crypto personnelles d’un côté et de l’autre. Dans chaque camp. Ces ambitions sont tout à fait normales mais il faut savoir raison garder. Je pense que ce n’est pas le moment de se faire la guerre. Pour l’intérêt des populations, je pense qu’on n’a pas besoin de se faire la guerre. Si chacun de nous a seulement pour préoccupations les intérêts des populations, on n’a pas besoin de se tirer entre nous. A Mbao, les gens m’appellent Doc-Diop-le-maire parce que depuis 20 ans je suis maire dans la tête parce qu’être maire, ce n’est rien d’autre que d’être aux côtés des populations. Notre porte a été toujours ouverte aux populations et ce n’est pas aujourd’hui qu’on va déroger à cette situation. On restera nous même, qu’on soit maire ou pas, nous jouerons le rôle de maire. Etre maire, c’est être à la disposition des populations. Personnellement, nous prenons donc l’engagement, à chaque fois que besoin se fait sentir, de répondre présent par nos moyens, je dis bien par nos moyens » conclut le Dr Alioune Diop, pharmacien et cadre de l’APR à Mbao.







