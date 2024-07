DPG du PM: « la rencontre entre PR et PAN a été l’initiative de l’Assemblée nationale » (Abdou Mbow, APR)

L’Alliance de la République s’est encore penchée sur la question du bon fonctionnement des institutions de la république lors de son face à face avec la presse pour livrer sa perception des 100 jours de gestion du président Diomaye Faye et notamment sur les déclarations de celui-ci lors de sa sortie, samedi, face à une partie de la presse sénégalaise. Pour Abdou Mbow et ses camarades républicains, il est inadmissible que celui-là même qui en est le garant constitutionnel cautionne le comportement irresponsable de son Premier ministre vis à vis de la deuxième institution du pays qu'est l'Assemblée nationale.



« Contrairement aux affirmations du président Diomaye, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui avait mandaté le Président de l’Assemblée nationale pour trouver une solution consensuelle dans le cadre du dialogue des institutions. Pour dire simplement que la rencontre entre le Président de la République et le président de l’Assemblée nationale a été à l'initiative de l'Assemblée nationale », a indiqué le porte-parole du jour, Abdou Mbow pour qui aucune solution n’a encore été trouvée concernant la tenue de la DPG du premier ministre. Le responsable politique en a profité pour renseigner sur la fin de l’ultimatum qui avait été fixé par Ousmane Sonko pour effectuer son DPG sur la place publique.