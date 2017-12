DPG / Sonko chauffe l’hémicycle : « Un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe son temps à danser le Mbarass »

Ce matin, le Premier ministre, qui était à l’Assemblée nationale pour les besoins de sa Déclaration de politique générale, était dans le plus calme des mondes possibles, tellement les interventions (souvent des assauts d’amabilités entre alliés de la majorité) étaient monotones et monolithiques, jusqu’à ce que Ousmane Sonko rompît cette atmosphère glaciale en faisant étalage de ses dons de tribun hors pair. « On en attendait pas plus d’un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui pense tout son temps à danser le Mbarass (danse wolof érotique aux obscénités monstrueuses)», a regretté Ousmane Sonko, noyé dans les huées des députés de la majorité.