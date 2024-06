DPG - Abdou Mbow, maintient la pression sur Ousmane Sonko : « La disposition constitutionnelle s'impose au PM ! »

Selon Abdou Mbow : « l'article 55 de la constitution, socle de l'éthique et la courtoisie républicaines dans les relations entre l'institution parlementaire et le gouvernement. Comme de tradition, la Déclaration de Politique Générale est un acte fondamental... »



Autrement dit, rien ne saura expliquer une dérobade d’Ousmane Sonko qui se rendrait coupable d’une flagrante violation de la constitution. « La disposition constitutionnelle s'impose au PM ; en l'absence de délai exprès, c'est le délai raisonnable (meilleur délai) qui s'applique. La pratique parlementaire, c'est-à-dire la coutume parlementaire, le propre de toutes les assemblées parlementaires, doit s'appliquer en l'espèce », a souligné le député et président du groupe parlementaire (Bby), lors d’un point de presse qui s’est tenu ce vendredi après-midi à Dakar.



Il ajoute que : « les députés de YAW ont assisté à la DPG de l'ex-PM Amadou Ba sans aucune réserve, celui-ci avait même été invité par lettre de procéder à sa DPG. Les députés de YAW avaient introduit une Motion de censure contre l'ex-PM Amadou Ba, sur la base, curieusement, du même règlement intérieur argué de faux », s'est-il indigné !



« Au regard de ce qui précède et en considération des arguties des députés de YAW, il reste évident que ceux-ci sont simplement en mission commandée pour éviter au PM Ousmane SONKO probablement le dépôt d'une motion de censure par la majorité parlementaire », a conclu Abdou Mbow en présence des députés de Benno.