DPBEP 2020-2022 : "13.114,95 milliards projetés, 9,1% de taux de croissance et une inflation maintenue à 1,7% "

Le ministre des finances et du budget était ce dimanche à l'hémicycle pour présenter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP). Abdoulaye Daouda Diallo a communiqué sur les ressources et charges inscrites de 2020 à 2022. Un montant estimé à 13.114,95 milliards est projeté au cours de cette période. Le DPBEP projette aussi un taux de croissance de 9,1% en moyenne, une inflation mesurée par le PIB à 1,7%, soit en dessous du seuil de 3% fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale et un déficit budgétaire maintenu à 3% du PIB.

En outre, l'argentier de l'État a mentionné les cinq grands axes de ce programme que sont: la jeunesse, la promotion économique et sociale de la femme, l'amélioration du cadre de vie et l'accès au logement, la préservation et la restauration des ressources environnementales et la réforme de l'administration.