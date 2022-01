DOUDOU KA EN VISITE A L’AEROPORT DE CAP SKIRRING : « Nous allons maintenir le cap de la qualité »

En visite à l’aéroport international de Cap Skirring hier, le Directeur général de l’AIBD, Doudou Ka s’est félicité des performances de l’infrastructure récemment réhabilitée et a promis de maintenir le cap de la qualité pour la réalisation de la stratégie « hub aérien et touristique » chère au président de la République, Macky Sall. « Il fallait donc tout faire pour sauver la saison touristique et renforcer la mobilité des citoyens. Ce défi a été relevé. L’activité touristique a repris au grand bénéfice des acteurs et des populations locales », a souligné le Directeur général de l’Aibd. « Notre objectif est de maintenir ce cap conformément aux instructions du Chef de l’Etat qui veut faire du Sénégal un hub aérien et touristique à l’horizon 2035 », a ajouté M. KA.

Les performances de l’aéroport ont sans doute guidé la satisfaction du DG de l’AIBD. En effet, ouvert le 5 décembre dernier, l’aéroport international de Cap Skiiring a donné un nouveau souffle au tourisme et à la mobilité des personnes en Casamance. En effet, un mois après le redémarrage des rotations suite à la réhabilitation et à la mise aux normes de l’infrastructure aéroportuaire, le trafic se porte bien. L’Aéroport a connu 134 mouvements dont 62 départs. 4 mouvements ont concerné des vols internationaux dans la compagnie Transavia.

Ces mouvements ont permis d’accueillir 2182 passagers dont 922 en provenance de Paris à travers Transavia soit 42% du trafic. La compagnie nationale Air Sénégal a assuré 50,2 % du trafic avec 1096 passagers. Transair vient en troisième position avec 5 %. Le reste est occupé par d’autres privés.

Sur les 62 vols qui ont quitté l’aéroport international de Cap Skirring les 291 personnes à bord ont été transportées par la compagnie Transavia. 1299 passagers d’Air Sénégal dont 503 en transit ont été transportés à partir de cet aéroport.



Ces statistiques montrent la pertinence de la décision de la Décision du Directeur général de l’AIBD Doudou Ka de procéder à la réhabilitation de l’aéroport de Cap Skirring en mode « Fast tract » dans le cadre du Programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal (Pras). L’infrastructure a été fermée au trafic depuis deux ans. Ainsi, en 75 jours, la piste a été remise aux normes. L’aérogare a été également réfectionné. Des équipements modernes y ont été installés.

Le président de la République, Macky Sall n’a pas d’ailleurs manqué de remercier l’AIBD pour le travail abattu pour le démarrage du Trafic à l’aéroport du Cap. C’était lors de la réception de l’avion A 220 – 300 de la compagnie nationale Air Sénégal qui a eu lieu le 29 décembre dernier.