DOUBLE MEURTRE À MÉDINADOUL SALAM : Cheikh Béthio et Cie bientôt jugés

L’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam sera bientôt jugée informe Les Echos. Elle concerne Cheikh Béthio Thioune et plusieurs de ses disciples dont les 16 qui sont en détention préventive à la prison de Thiès et qui, depuis quelques mois, multiplient les manifestations pour la tenue de leur procès.



Le ministre de la Justice qui s’est encore prononcé sur l’affaire indique que l’instruction a été bouclée pour être renvoyée en jugement. Selon lui, s’il y’a eu du retard c’est à cause des changements intervenus dans la carte judiciaire. Mais, il rassure que cette affaire sera jugée incessamment...