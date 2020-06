(DOSSIER) SÉNÉGAL : Les maladies auto-immunes dérèglent des destins.

Elle incarne la joie de vivre. Toujours souriante, Fifi* peut dépenser beaucoup d’énergie pour égayer son entourage. Cette facette de la jeune dame de 32 ans cache tout ou presque de la partie qu’elle veut à jamais dissimuler. Elle vit avec une maladie peu connue des Sénégalais et qui lui vaut d’avoir des plaques sur la peau et des tombées de cheveux. Fifi souffre du lupus depuis maintenant 24 longues années. La maladie lui a été diagnostiquée alors qu’elle n’avait rien compris de la vie. Elle se souvient : « Alors que je n’avais que 08 ans, j’avais de fortes fièvres. On était à Linguère (région de Louga). Mes parents m’ont transféré à Dakar et j’ai été admise à l’hôpital Principal de Dakar où j’ai été internée pendant une semaine. C’est au terme de cette hospitalisation et un séjour en réanimation que le diagnostic est tombé. Les médecins ont signifié à mes parents que je souffrais du lupus systémique ».



Quand le système immunitaire perd le nord



Le lupus n’est qu’une composante des maladies auto-immunes qui gagnent de plus en plus du terrain au Sénégal. « Les maladies auto-immunes sont des maladies liées à une perturbation du système immunitaire. En effet, en cas de maladies auto-immunes, le système immunitaire, outil majeur de protection de l’individu contre les infections en particulier, se met à attaquer cet individu en produisant des substances appelées anticorps dirigées contre les organes de cet individu. Il existe des formes limitées à un organe et des formes diffuses appelées maladies systémiques », renseigne le Pr Sohaïbou Ndongo, Rhumatologue et Chef du Service de médecine interne à l’hôpital Dalal Diam.

Selon ce professionnel de santé, « toutes les formes sont quasiment observées au Sénégal avec des fréquences hospitalières variables ». « Cependant, dissèque-t-il, la Polyarthrite, le lupus systémique et le syndrome de Sjögren sont plus rapportées dans ces séries hospitalières. »

Mais les maladies auto-immunes peuvent avoir d’autres noms comme « Diabète de type 1, sclérose en plaques, spondylarthrite ankylosante, psoriasis, vitiligo, maladie de Crohn, syndrome de Guillain-Barré etc ».



Aujourd’hui 5 à 8% de la population mondiale est touchée par une maladie auto-immune, estime l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale).



Au Sénégal, le taux de prévalence n’est pas facile à situer pour beaucoup de raisons, dont la difficulté liée à l’établissement précoce d’un diagnostic.



Cependant, une étude rétrospective effectuée par douze spécialistes sénégalais et intitulée « Profil épidémio-clinique des maladies auto-immunes systémiques dans un service de Dermatologie »menée sur 07 ans (de 2009 à 2016) au service de dermatologie du centre hospitalier universitaire et régional de Thiès, donne une idée de l’étendue du mal. On y apprend que « sur 31 973 patients, 95 présentaient une MAIS soit une prévalence hospitalière 0,29%. Le lupus systémique était la plus représentative dans 65,2% des cas suivi de la sclérodermie systémique 21% (n=20), la dermato-polymyosite 6,3% (n=6). L’âge moyen était de 37,66 ans ±14,8 ans avec un sexe ratio de 0,17. La durée moyenne de l’évolution avant la première consultation était de 23,4 mois ± 39,04 mois. Deux décès étaient enregistrés par atteinte rénale et par une hypertension artérielle pulmonaire ».



« Le lupus systémique peut se manifester par l’apparition de plaques sur la peau. Aussi, tu as tout le temps de la fièvre, tu perds l’appétit. Elle peut aussi se manifester la perte de poids et des jambes qui gonflent mais surtout par des douleurs articulaires», détaille Fifi qui est depuis 04 ans l’ambassadrice des lupiques du Sénégal. Un vrai calvaire qui peut empirer selon les formes du lupus que le patient présente.



Aida** n’a que 20 ans. Il y a quatre ans, sa vie a basculé. L’adolescente qui était en classe de 2nde était confrontée à des maux atroces au ventre. Suite à quoi, elle a été hospitalisée. « On m’a fait faire une échographie avant de subir une opération abdominale. Mais c’était non sans complication. Ensuite, j’ai été évacuée à Thiès où j’ai été reçue à l’hôpital régional. Après seize jours d’hospitalisation, la tuberculose m’a été diagnostiquée. C’est ainsi que j’ai été soumise au traitement de la tuberculose pendant six mois. L’année d’après, j’ai fait une rechute. J’avais des rhumatismes aux articulations. J’ai consulté un médecin à l’hôpital Aristide Le Dantec où j’ai fait un séjour de 25 jours pour être fixée sur le mal qui me causait tous ces problèmes. Cependant, il a fallu passer par une analyse anapath (examen anatomopathologique) pour savoir si je n’avais pas de problèmes rénaux. L’analyse a montré que j’avais une atteinte rénale de classe 4-5, le médecin a conclu que j’avais un lupus avec atteinte rénale », témoigne Aïda.

Depuis cette année, sa souffrance ne fait que s’accumuler. « Je n’ai pas qu’une seule forme de lupus. Je cumule toutes les formes de lupus, avec atteinte rénale, atteinte cardiaque, atteinte pulmonaire. Au début, j’avais des atteintes cutanées », décrit-elle.



Les femmes plus touchées que les hommes



Vous aurez remarqué que depuis le début du récit, ces lignes ne font parler que la gent féminine. Ce n’est pas un fait anodin. En réalité, les maladies auto-immunes touchent majoritairement les femmes. « Il s’agit d’affections dues à plusieurs facteurs notamment génétiques, hormonaux, infectieux etc. Parmi les facteurs hormonaux par exemple, ceux de la femme comme l’œstrogène, entre autres facteurs, jouent un rôle non négligeable dans la survenue de ces affections », explicite le rhumatologue Pr Ndongo dans un entretien avec Dakaractu.



Ndèye Diaw est la présidente de l’association des polyarthrites rhumatismes inflammatoires chroniques (ASPRIC) depuis le 31 janvier dernier. Cette femme de 45 ans a reçu la nouvelle qui allait changer sa vie en 2010.

Directrice administrative et financière dans une boite, elle est souvent alitée. « J’étais dans un stress permanent et je tremblais beaucoup des membres inférieurs. J’ai fait des analyses qui ont révélé que j’avais un facteur rhumatoïde très élevé », se rappelle-t-elle. En clair, elle venait d’apprendre qu’elle a cette autre maladie auto-immune appelée Polyarthrite rhumatoïde.



Sur le coup, Ndèye Diaw se remémore avoir perdu le nord. « Car je n’avais jamais entendu parler de cette maladie. Aussi, je croyais que tout ce qui concernait les arthrites étaient réservées aux personnes âgées alors que moi je n’avais que 35 ans et tout l’avenir devant moi ». C’est à partir de ce moment que plus rien ne sera comme avant. « La polyarthrite rhumatoïde se caractérise par le vieillissement des articulations. Donc, tu peux avoir 25 ans et avoir des articulations d’une personne de 50 ans. C’est assez difficile pour un jeune surtout que tu ne peux plus faire certaines choses très simples. Par exemple s’habiller aisément relève du parcours du combattant, de même qu’ouvrir une bouteille », informe Ndèye Diaw.



C’est un boulet dur à porter d’autant que les maladies auto-immunes sont incurables. « On en guérit pas », constate le chef du service de médecine interne de l’hôpital Dallal Diam. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’ « avec un traitement adapté on arrive à juguler l’évolution de ces affections et permettre aux patients d’avoir une bonne qualité de vie ».

Le traitement ? Parlons-en. Il diffère selon les formes présentées par les malades. « Pour la polyarthrite, j’utilise le Plaquenil qui est actuellement en rupture, on a énormément de problèmes pour le trouver. On le combine avec l’Isone, un corticoïde. Il faut aussi prendre un supplément de vitamine D, la Méthotrexate », renseigne Ndèye Diaw.

Pour sa part, Aïda avoue trouver son soulagement dans la prise d’une batterie de médicaments. « Pour le soulagement, pour les reins, j’utilise un médicament très cher qu’on ne peut obtenir que sur commande en France ou en Allemagne.



Actuellement, il n’est plus disponible. Pour l’atteinte cardiaque j’utilise un comprimé qui me soulage le matin pour que je prévienne l’hypertension. Pour les douleurs articulaires, j’utilise des corticoïdes mais j’atténue la dose pour soulager les douleurs mais c’est avec beaucoup d’effets secondaires. J’en sors souvent défigurée avec des joues gonflées et des rétentions d’eau. Je prends aussi l’hydroxychloroquine qui est notre traitement de base », détaille la jeune femme. Qui, comme Fifi et Ndèye Diaw ne dorment plus du sommeil du juste depuis l’apparition du Coronavirus au Sénégal.

La raison, il se trouve que leur « traitement de base », à savoir l’hydroxychloroquine qui les aide à taire les symptômes des maladies dont elles souffrent leur est « volé ».



Le « protocole Raoult », source de malheur au Sénégal



À l’instar de beaucoup de pays, le Sénégal a adopté le « protocole Raoult » fait d’association d’hydroxychloroquine et d’azythromycine pour soigner les malades atteints de Covid-19. À cet effet, l’État a réquisitionné toutes les boites d’hydroxychloroquine qui étaient destinées aux pharmacies privées. « Au début de l’épidémie au Sénégal, l’Etat avait bien réquisitionné tout le stock d’hydroxychloroquine », confirme le Dr Assane Diop, Président du Syndicat des Pharmaciens privés du Sénégal.



Progressivement, les grossistes privés ont réapprovisionné les pharmacies en stock suffisant. Une occasion saisie par les personnes souffrant de maladies auto-immunes pour sécuriser leur stock. « Nous nous sommes rapidement organisées et nous avons fait le tour des pharmacies pour avoir le médicament (Plaquenil ou Immard)», relate Fifi qui ajoute qu’il faut montrer une ordonnance en bonne et due forme pour avoir sa dose d’hydroxychloroquine.

« Instruction a été donnée aux pharmacies d’exiger la présentation d’une ordonnance avant de délivrer le produit », défend le Dr Assane Diop. L’astuce chez Fifi et ses semblables, consistait à avoir deux boites par pharmacie selon les disponibilités. Seulement, ce stock n’est pas inépuisable. Et l’idée de savoir qu’elles peuvent être sevrées brutalement d’hydroxychloroquine les plonge dans un désarroi sans nom.



C’est pourtant une éventualité au regard de la révélation du président du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Selon le Dr Assane Diop, les médicaments à base d’hydroxychloroquine ne sont plus disponibles dans les officines. Vérification faite auprès de quelques pharmacies, il s’avère que la molécule est introuvable actuellement.

« Un sevrage brutal en Plaquenil (ou Immard) provoque des crises, c’est-à-dire des poussées caractérisées par des maux au niveau des articulations. Il peut arriver qu’on ne puisse même pas ouvrir une bouteille, tellement nos doigts sont gondolés », met en garde Ndèye Diaw. Aida ne s’imagine même pas sans son hydroxychloroquine. Lors de la première pénurie, quand elle a appris qu’elle pouvait en manquer, elle a failli piquer une crise.



Protégées contre la COVID-19 ?



Leur lot de consolation, elles peuvent cependant le trouver dans un semblant de résistance qu’elles auraient développé face au Coronavirus au moment où c’est le branle-bas partout pour trouver un remède contre ce virus nouveau. « À ce jour, on ne note pas une sensibilité élevée en terme de nombre de cas de coronavirus chez les patients atteints de maladies auto-immunes quel que soit le type de traitement en cours : hydroxychloroquine ou non », constate le Dr Ndongo de l’hopital Dallal Diam qui s’interdit cependant toute conclusion hâtive. « L’avenir nous dira si chez ce groupe de patients l’hydroxychloroquine aura été ou non un facteur protecteur par rapport à d’autres traitements », se veut-il prudent non sans rappeler encore une fois que les « patients atteints de maladies auto-immunes sont fragiles du fait de leur type de maladies, mais également de leur traitement en cours. » Pour cette dernière raison, recommandation leur a été faite de respecter les mesures barrières et d’éviter toute exposition.



Rêve brisé mais…



Cette recommandation n’est pas difficile à respecter par les femmes avec qui nous avons parlé. Il y a belle lurette qu’elles ont pris la résolution de ne plus s’exposer. Non pas seulement en raison du coronavirus mais du fait des caprices de leurs pathologies.



En plus d’avoir rangé aux oubliettes son rêve de devenir médecin, Aïda qui s’est contentée d’une formation en Télécommunication pour subvenir à ses besoins, s’interdit plusieurs petits plaisirs de la vie. La jeune dame est sous régime sans sel depuis 2016. « Je ne peux pas m’amuser comme les filles de mon âge. Même si je le voulais, je ne pourrai pas par exemple aller au restaurant et manger les plats qu’on y sert. Je ne prends plus de sel (…) Je ne m’autorise plus d’avoir des amis. Les seuls que j’ai actuellement, ce sont mon père, ma petite sœur et mon médecin traitant », se résigne-t-elle avant d’ajouter : « Toute ma vie se résume à ma maladie ».



Quoique joyeuse la plupart du temps, Fifi acquiesce : « le lupus est mon mari car il m’accompagne partout ».

Pour ces femmes, avoir une relation amoureuse est presque un luxe. Celles qui sont parvenues à trouver chaussures à leurs pieds se comptent sur les doigts. « J’ai perdu tous mes petits-amis à cause de cette maladie. Quand ils apprennent que tu es lupique, ils prennent leurs jambes à leur cou », ironise-t-elle. Cette marginalisation peut dans quelques cas provoquer des décès.



Le Pr Ndongo précise que les maladies auto-immunes ne sont pas transmissibles. Cette peur est surtout le résultat de la méconnaissance de ces affections.



De toutes les façons, pour Ndèye Diaw qui souffre aussi d'hypothyroïdie, il n'est pas question de se laisser abattre ni par le regard de la société encore moins par la polyarthrite rhumatoïde. « Je suis très croyante et je crois que tout ce qui arrive dans la vie ne peut être que bénéfique. La maladie permet de se poser des questions et de chercher des réponses. C’est une épreuve qui met en branle ta foi. On est obligé d’en sortir vainqueur. Avec le temps, tu réalises que c’est la meilleure chose qui pouvait t’arriver », philosophe la battante. Toute une leçon de vie...



*, ** noms modifiés.