DOSSIER - MBACKÉ VILLE REBELLE / 24 mois sans payer les factures d’eau… Sen’Eau et populations faisant usage d’armes non conventionnelles ! À qui le dernier mot ?

Fort de ce qui précède, les manifestants font peur. Des négociations sont entamées et elles mettent autour d’une même table autorités de la SDE et l'aile dirigeante de '' And Sopi Ndoxu Mbacké ''. Ce jour-là, seul l'échec aura filtré. La révélation est de Assane Ndiaye, porte-parole du jour de la structure.



C’est lui qui révélera que le comité avait fini de recueillir les prières du Khalife Général des Mourides, obtenu l’aval du Khalife Général des Baay-Fall qui leur a envoyé une lettre d'encouragement et décroché le soutien des Khalifes de Mbacké Khéwar et de Darou Salam.



Aux chefs religieux, il leur a été fait savoir que l’eau est nocive à la santé des populations et même à celle des arbres et que Gandiaye et Fatick ont une eau traitée… Pourquoi Mbacké, qui est une ville historique et religieuse ? » Celui qui deviendra en décembre 2021 le meilleur enseignant Ouest - Africain de mettre en garde, en son temps, les futurs pèlerins qui choisiront de séjourner à Mbacké lors du prochain magal de Touba les invitant à se préparer en conséquence. '' Nous avons fait des prélèvements et les avons fait analyser. Les résultats sont scandaleux et alarmants. Cette eau pose un problème de santé publique. '' (…). ''Nous irons jusqu'au bout. Nous avons rencontré les autorités de la Sde. Mais elles n'ont rien dit de probant. ''