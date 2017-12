DON DE 50 BÉQUILLES ET 10 MACHINES À COUDRE AUX HANDICAPÉS DE PIKINE : ABDOU KARIM SALL, LA « CHAISE ROULANTE SOCIALE » DE LA BANLIEUE.

Toujours dans le sillage du Chef de l’État, l’infatigable Abdou Karim SALL a offert un important lot de matériels au Mouvement des Handicapés APR du département de Pikine. Et comme à ses habitudes, le Coordonnateur de l’APR Mbao et parrain du mouvement précité s’est illustré de fort belle manière. Ce don du Directeur général de l’ARTP est, en effet, composé de 50 paires de béquilles et 10 machines à coudre de dernière génération. La cérémonie s’est déroulée ce samedi 09 décembre 2017 à la Maison du parti APR Banlieue sise à Mbao à l’occasion de la clôture de la semaine nationale dédiée aux personnes handicapées. C’était en présence d’une foule nombreuse et d’invités de marque parmi lesquels le Ministre conseiller du Président de la République, Abdou Aziz DIOP et le Député-maire Santy Séne Agne et non moins Président de la fédération sénégalaise de Handisports. Des responsables politiques du département ainsi que ceux de la structure des Cadres de l’APR Pikine n’étaient pas en reste. Le mécène du jour et aussi Coordonnateur de la CCR de pikine a justifié ce geste de « grande portée » par son ambition d'aider le Président Macky SALL à atteindre un de ses objectifs politiques majeurs qui est de faire de 2018 une année exclusivement sociale. Par ailleurs, les préoccupations des sourds-muets de Pikine ont été prises en compte par le bienfaiteur. Abdou karim SALL leur a octroyé une importante enveloppe financière en guise d'appui pour leurs fournitures scolaires. Dans la foulée, il signe un bail de six ans avec l’école des sourds-muets du département en référence à la « durée restante du Président à la tête du pays », et pour toujours concernant ce même volet des fournitures. Et c’est pas exhaustif, en plus des 10 machines à coudre pour les handicapés, Abdou Karim SALL a offert 10 autres machines à la jeunesse de Mbao pour un centre de formation. Les bénéficiaires de ces dons, à l’unanimité, ont chaleureusement remercié le donateur et disent avoir compris à travers ses actes toute la considération que ce dernier et le Président de la République leur vouent . En conséquence, ils se sont engagés à soutenir le PSE, un programme dont une part non négligeable leur est largement consacrée. En outre, le Coordonnateur de l’APR Mbao a dit que la prochaine présidentielle se gagne ou se perd dès maintenant. Raison pour laquelle, lui et tous les autres responsables du departement ont décidé de se donner la main et travailler à obtenir un score réconfortant de 65%. Histoire d’assurer au Chef de l’État une victoire dès le premier tour en 2019.