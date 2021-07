DOCTEUR DIENG AU CRD DU MAGAL : « La Covid-19 a enregistré 2.695 cas depuis le début et fait 158 morts dans la région de Diourbel »

Pour le docteur Mamadou Dieng, la période couvrant décembre à mars ayant coïncidé avec la deuxième vague de la Covid-19, beaucoup de malades ont souffert et l’essentiel des décès a été enregistré.



Présent au CRD préparatoire du grand magal de Touba, le médecin-chef précisera que la troisième vague qui a démarré au mois de juillet a déjà commencé à générer des conséquences désastreuses, mais reste maîtrisable si le vaccin est pris par les populations et les mesures barrières respectées. Ainsi précisera-t-il, depuis le début de la pandémie, 2.695 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus, 1.904 d’entre elles ont été soignées et ont guéri. À côté, un total de 158 décès a été enregistré.



Le médecin-chef de la région de Diourbel dira, néanmoins, avoir un grand espoir que le magal prochain aura la même suite que celui de 2020 avec 0 cas nouveau de Covid-19. Par rapport au dispositif qui sera mis en place, Docteur Dieng parlera de 180 postes avancés dont 130 à Touba et 21 à Mbacké avec une administration gratuite de médicaments aux patients. 08 ambulances seront dépêchées avec le Samu régional en plus de l’ouverture du nouvel hôpital de Touba et des postes de santé construits par Touba Ça Kanam. Un personnel de 5.760 agents sera déployé. L’armée fera parvenir, si la demande est acceptée, son hôpital de campagne.



Plusieurs autorités ont pris part à la rencontre. C’est le cas notamment de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Président du comité d’organisation du Grand Magal, du gouverneur de région, du coordonnateur du magal, Serigne Ousmane Mbacké et du Président de la commission Culture et Communication Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma...