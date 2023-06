DOB/ Assemblée nationale : Aïda Sow Diawara rappelle les urgences à Guediawaye

L’ancien maire de la commune de Golf Sud et député à l’Assemblée nationale revient sur les urgences dans cette partie reculée de la banlieue de Dakar. Guediawaye doit être renforcée dans le domaine de la santé. En guise d’exemple, Mme Aida Sow Diawara oriente le ministre des finances et du budget à augmenter le budget de l’hôpital Dalal Diam qui est actuellement autour de 600 millions de francs Cfa. La proximité avec la mer et son impact sur les équipements expliquent largement selon la parlementaire, l’importance de ce renforcement de budget.