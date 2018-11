DISPARITION MYSTÉRIEUSE À MBACKÉ- Sidy Amar introuvable malgré l'implication de la gendarmerie dans les recherches

Conducteur de mototaxi Jakarta de son état, le jeune Sidy Amar affile la commune de Mbacké. Le jeune homme a, en effet, mystérieusement disparu mercredi aux environs de 10 heures alors qu'il venait de boucler une commission. Âgé d'une trentaine d'années, marié lors du Grand Magal de Touba, Sidy a été aperçu pour la dernière fois au quartier Ndiayène où il s'affairait dans les champs d'un pharmacien de la place.



C'est subitement, raconte un témoin, qu'il s'est débarrassé de son téléphone portable et de son engin pour aller tout droit devant lui. A-t-il été pris par un acte de démence ou a-t-il kidnappé ? Nul ne sait. Dakaractu qui s'est rapproché de la famille se verra servi une histoire pour le moins bizarre. S'attachant les services de marabouts, la famille aurait appris qu'il s'agit de pratiques mystiques qui sont à la base de sa disparition et que si rien n'est fait, il ne devrait pas revenir avant 7 ans.



Du côté de la gendarmerie, on préfère ne donner aucun crédit à cette thèse. Des patrouilles sont envisagées pour retrouver le jeune Sidy Amar...