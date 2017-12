DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ET DOMAINES : 1200 milliards FCfa collectés en 2016

Le montant de 1200 milliards de francs Cfa collecté durant l’année 2016 constitue un record en la matière, rappelle le patron de l’administration fiscale de Ndangane et du Ndoucoumane, l’inspecteur Djiby Sy, en marge de la cérémonie de pot d’adieu à des agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite et affectés dans d’autres localités du pays.

Pour la petite histoire, ce proche du député maire d’Agnam Farba Ngom a fort justement fait remarquer que ce montant constituait le budget général du Sénégal il y a quelques 20 ans.

Une performance pour laquelle les Centres de Services Fiscaux (CSF) comme celui de Ndangane ont joué leur rôle comme en a témoigné récemment le directeur de la DGID, Cheikh Ameth Tidiane Ba, lors de son passage dans la zone.

Ce pot d’adieu organisé dans un réceptif hôtelier de la place a été l’occasion de se rendre compte de l’excellence des relations entre les opérateurs économiques de la région et le fisc. Les deux agents à la retraite et les quatre affectés ont été submergés de cadeaux divers par les contribuables.

Pour une fois, les agents des Impôts avaient bonne presse. « Nous cultivons avec les contribuables des rapports basés sur la sensibilisation et l’information sur le rôle de l’impôt dans le développement économique et social et dans la construction de notre pays », assure le chef du CSF de Kaolack qui concerne ladite circonscription administrative et celle de Kaffrine.