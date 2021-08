DIRECTION DE L’EMPLOI / Pape Modou Fall exploite le programme « Xëyu Ndaw Ñi », paraphe deux accords de partenariat et fait enrôler 130 jeunes.

Encore un pas gigantesque pour la direction de l’Emploi dans cette ambition à elle assignée de juguler le chômage des jeunes au Sénégal. Pape Modou et son équipe ont en effet, procédé mercredi dernier à une signature de convention de partenariat avec deux entreprises. L’incidence immédiate a été le recrutement de 130 jeunes.



Ces deux actes s’inscrivent dans le cadre de l’opérationnalisation du programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes « Xëyu Ndaw Ñi ». La structure que dirige Pape Modou Fall a, plus précisément, paraphé ses deux accords avec ces deux entreprises privées à travers la Convention nationale État/Employeurs privés (CNEE), visant à faciliter et à promouvoir l’insertion des jeunes.



Les structures en question sont :



- FASHION ART DESIGN qui évolue dans le secteur confection/couture, représentée par la Directrice Mme Fabar Arame Diaw.



- DOMITEXKA-SALOUM qui évolue dans le textile, représentée par le directeur général M. Babacar Mbaye.



Ces accords de partenariat viennent s’ajouter à plusieurs autres réalisés ces mois derniers dont celui signé le 02 avril 2021 avec la Coopérative des Aveugles Artisans Diplômés (CAAD), basée à Thiaroye-sur-mer et qui avait permis d’enrôler 12 jeunes sortants de l’Institut National d’Éducation et de Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA), à travers un stage/apprentissage rémunéré dans le cadre de la Convention Nationale État-Employeurs Privés (CNEE).



Cette nouvelle initiative s’ajoute aussi à d’autres dont ce périple que la direction a mené dans plusieurs régions du Sénégal et lors de laquelle le directeur procédait à l'installation des missions locales dans le cadre du renforcement de la territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi. L'objectif étant alors de juguler la migration irrégulière, de réduire le chômage et le sous emploi, de découvrir les potentialités dont regorgent les régions visitées...