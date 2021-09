DIRECTION DE L’EMPLOI / Convention de partenariat avec onze structures privées à Touba

Dans le cadre de la promotion de l’emploi et de l’employabilité des jeunes et des femmes, conformément au programme d’urgence pour l’insertion socioéconomique et l’emploi des jeunes et des femmes « Xëyu Ndaw Ñi», le directeur de l’Emploi Mr Modou Fall, a procédé à la signature de convention de partenariat, ce lundi 30 août 2021.La signature de cette convention de partenariat a été opérée avec 11 structures privées, basées à Touba et Mbacké parmi lesquelles nous pouvons citer :-RIJAAL HOLDING sas ( enseigne Senchan) évoluant dans l'investissement et la grande distribution;-CENTRE DE FORMATION SOKHNA FATY MAME évoluant dans la formation professionnelle ;-HOLDING SADAGA s’activant dans le domaine de l'agriculture;- DAROU MINAME INVEST évoluant également dans l’agriculture.Ce modèle de partenariat à travers la Convention nationale État-Employeurs privés (CNEE) va permettre d'insérer 198 jeunes et femmes.Cela intervient quelques jours après la signature d’une autre convention de partenariat à travers la Convention nationale État-Employeurs privés (CNEE) et qui avait pour objet d'aider à l'embauche de 200 jeunes hommes et femmes dans les filières suivantes de l’Aménagement d’espaces verts, le cadre de vie, l’hygiène publique et l’assainissement...