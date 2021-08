DIRECTION DE L’EMPLOI / 25 nouveaux emplois suite à un nouveau partenariat paraphé entre Pape Modou Fall et Presta Baol.

Quelques jours après avoir signé deux accords de partenariat ayant eu comme incidence de créer 130 emplois, la Direction de l’Emploi vient de parapher une nouvelle convention de partenariat ayant permis le recrutement de 25 autres jeunes. La signature a eu lieu ce mercredi 16 août entre l’entreprise Presta Baol et le Directeur Pape Modou Fall. Cette convention entre dans le cadre de l’opérationnalisation du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes et des femmes, dans son volet "Emplois - Aidés du secteur privé" qui est un cadre de partenariat efficace entre l’État et le patronat sénégalais en vue d’assurer une promotion active et régulière de l’emploi à travers la Convention nationale État-Employeurs (CNEE) élargie à la filière agriculture et agroalimentaire.Cette entreprise évolue dans l’agriculture et l’horticulture.À cet effet, le partenariat permettra d’extirper 25 jeunes des griffes du chômage. Il convient de signaler qu’auparavant le directeur a effectué une visite des terres aménagées pour le maraîchage et l’élevage...