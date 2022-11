DIOURBEL- Vers la création de 1067 logements… Abdourahmane Bocoum, promoteur privé, présente les villas témoins au ministre de l’habitat

Diourbel est-elle partie pour connaître une révolution dans le domaine de l’habitat ? L’espoir est désormais permis avec ce projet grandeur - nature mis en scelle par le promoteur immobilier Abdourahmane Bocoum et inscrit dans le programme 100 000 logements - Zéro bidonville initié par le Gouvernement du Sénégal. Le natif de la ville, dans le cadre d’une initiative privée qui devra aboutir à l’érection de 1067 logements avec, à côté, un centre commercial, un lycée, un daara moderne avec internat, un centre de santé, des aires de jeu, de petites industries (fabriques de pavés et de briques)…. se félicitera ainsi d’ accueillir, ce jeudi 10 novembre 2022, Abdoulaye Seydou Sow. Le ministre du l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, au nom du Président de la République (à la tête d’une délégation composée du gouverneur de Diourbel, du maire, etc…) parlera de révolution compte tenu, selon lui, « du fait que tous les paradigmes ont été changés ».

Abdourahmane Bocoum précisera qu’il s’agissait pour son hôte de visiter les deux villas témoins au détour d’une cérémonie de réception. Bocoum se réjouira du soutien de l’État qui a mis à sa disposition 40 hectares de terre et qui n’a pas manqué de dépêcher la Société d'Aménagement foncier et de Rénovation urbaine S.A pour assurer certaines commodités dans les voiries et réseaux divers. Il précisera que son objectif est de construire 5.000 villas de ce type à travers le pays.