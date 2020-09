DIOURBEL SOUS LES EAUX/ Des routes coupées, des maisons inondées, la mosquée et l'école Mame Cheikh Saliou Fall inaccessibles...

Diourbel commune, à l'image de plusieurs localités du Sénégal, n'a pas été épargnée par les inondations. Les pluies torrentielles et discontinues, sur au moins 5 tours d'horloge, ont causé plusieurs dégâts.

Une pléthore de routes a été rendue impraticable par les eaux pluviales et plusieurs édifices et établissements touchés.

Sur ces images, on peut constater jusqu'à quel de degré la mosquée de Keur Cheikh est concernée tout comme l'école Mame Cheikh Saliou Fall.

Dans certains quartiers, des maisons pourront être englouties si de nouvelles averses se déclaraient.