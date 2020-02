DIOURBEL / Ousmane Camara Diouf alias Simko : "Ceux qui attaquent Abdoulaye Fall sont des maîtres-chanteurs"

Quelques heures après la sortie de Moussa Diaw Dieng et compagnie qui s'attaquaient à Abdoulaye Fall (actuel payeur général du trésor et Président de la ligue régionale de Diourbel) l'accusant d'avoir sabordé le bateau de ladite ligue, voilà que la riposte est venue tomber comme un couperet sur la tête de l'ancien patron national de la ligue Amateur de football.



Et c'est un Président d'Asc, plus précisément celui de Zalsoum de Bambey, champion régional, qui est monté au créneau pour dire ses quatre vérités à ceux qu'ils considèrent comme des maîtres- chanteurs. Pour Simko, "Diaw Dieng parle pour avoir du fromage qu'il n'avalera jamais... C'est un homme qui a l'insulte à la bouche, mais qui fait tout dans le calcul. Seulement, cette fois-ci il est allé trop loin. Son chantage ne marchera pas. C'est lui qui devrait justifier de ses gestions passées".



Ousmane Camara Diouf de signaler que la ligue régionale a écrit ses lettres de noblesses depuis que Abdoulaye Fall a été placé à la tête du football régional. "Il est en phase avec toutes les associations sportives et culturelles de la région. Pour ce qui concerne Moussa Diaw Dieng, qu'il sache qu'il est désormais déclaré persona non grata par les jeunes du département de Bambey. Affaire à suivre...