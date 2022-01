DIOURBEL - Moustapha Guèye, tête de liste départementale de BBY, choisit de faire la queue comme tout le monde

Généralement privilégiés, les candidats tête de liste ne sont pas obligés de suivre les rangs. Dès qu’ils arrivent, ils entrent dans le bureau de vote et sacrifient à leur devoir civique.



À Diourbel, Moustapha Guèye n’a pas préféré jouir de ce privilège. La tête de liste départementale de la coalition présidentielle a choisi de suivre la queue par respect à ces Sénégalais qui sont venus avant lui. « Je suis en bonne santé et dans la queue, il y’a des personnes assez âgées pour que je ne me permette pas de voter avant eux ».



Le Dg du Crous de Bambey se dit serein quant aux résultats des opérations et invite à la paix quels que soient les vainqueurs. Il votait au centre Massourang Sourang de Médinatoul...