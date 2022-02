DIOURBEL - Malick Fall réinstallé maire : « Je remercie surtout les ndongo - daara… »

Sorti victorieux des dernières élections municipales devant le ministre Dame Diop et une pléthore de Directeurs généraux, Malick Fall a été officiellement installé maire de Diourbel par l’autorité administrative locale. Une cérémonie riche en couleurs lors de laquelle l’édile de la ville a invité les membres de la nouvelle équipe à ne ménager aucun effort pour réussir la mission confiée par les populations.



Dans son discours, le maire remerciera particulièrement les enfants et les ndongo - daara. Pourquoi cet intérêt si particulier ? En effet, une petite enquête sur place a permis de savoir que le jour des élections, les ndongo - daara parcouraient les bureaux de vote pour demander aux adultes de voter pour celui qu’ils considèrent comme leur mécène en plus de parcourir le Coran pour son succès. D’ailleurs, après la proclamation des résultats, ils ont été les premiers et d’ailleurs les seuls à manifester leur bonheur.



Malick Fall dira n’exclure de sa gestion aucun fils de Diourbel. « Je lance un appel solennel à toutes les forces vives de la commune, à tous les candidats à venir proposer leurs expertises et leurs expériences pour le développement de Diourbel qui nous incombe tous ».



En terme de perspective, Malick Fall parlera de construction du stade municipal, de l’hôtel municipal, de 4 portiques, d’une zone artisanale mais aussi de la réhabilitation de 28 kilomètres de routes, de la mise en selle des programmes d’adduction d’eau, d’extension électrique. Ce qui fera un investissement d’un peu moins de 2 milliards déjà disponible, dira Malick Fall.



Il ajoutera aussi qu’un véhicule de nettoiement sera bientôt réceptionné et d’ailleurs, les chauffeurs et mécaniciens, 05 au total, sont déjà partis subir une formation.