DIOURBEL / Le ministre Dame Diop initie des rencontres avec les populations pour s'imprégner de leurs difficultés et amorcer des solutions

'' Mettre en pratique l'idée du Président de la République de placer dans chaque région un ministre pour qu'il s'imprègne des difficultés des populations et leur trouve des solutions '', voilà qui est désormais la feuille de route du ministre Dame Diop.

'' Choisi pour représenter '' la région de Diourbel dans le Gouvernement, le nouveau ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a initié des rencontres avec les populations de plusieurs localités pour prendre d'elles leurs priorités. C'est ainsi qu'il a rencontré ces jours derniers les maires du département de Diourbel, les membres des conseils communaux de la Jeunesse de Touba et de Diourbel ainsi que plusieurs organisations de développement.



À Touba, les jeunes ont tenu à lui faire part de leurs difficultés à trouver de l'emploi. Ceci découle du fait que la cité ne bénéficie de la présence d'aucune entreprise. Le ministre promettra, séance tenante, la mise en place d'un schéma calqué sur des séminaires de formation et des études de projets. Cette semaine, le ministre a aussi dépêché son cabinet sous la houlette de Ousmane Mara Diop, qui s'est rendu dans des localités comme

Keur Ngalgou, Gadd, Taïba Moutoufa, Touba Lappé, Ndoulo ... Sur place, les populations salueront la démarche estimant que c'est la première fois qu'un ministre choisisse de venir à leur chevet pour leur demander d'exprimer de vive voix leurs difficultés.