DIOURBEL / Le Directeur de l'emploi lance le projet " Tékéé Jaareem / Diourbel Émergent ", annonce 500 emplois pour jeunes et 5.000 financements pour femmes.

"En plus d'être formé, il faut être bien dans son métier. " Ce maxime est de Pape Modou Fall, le Directeur de l'Emploi qui a annoncé ce week-end à Diourbel, la mise en pratique d'un projet dénommé "Tékéé sama Gox" réadapté en fonction de la localité et qui devient "Tékéé Jaareem/ Diourbel Émergent."



Un projet, dira-t-il, mis en selle pour offrir aux jeunes Sénégalais, qualifiés ou pas qualifiés, scolarisés ou non scolarisés, du travail et participer à réduire le taux de chômage qui est officiellement de 16,9% au plan national et non 48%, selon les chiffres de l'Ansd.



Pape Modou Fall de signaler que 500 jeunes seront très rapidement formés et aidés à travailler dans leur localité. L'inscription se fera à partir de ce lundi. Le recrutement se fera, dira le Directeur de l' Emploi, en partenariat avec Binawa Consulting "



Pape Modou Fall d'ajouter que 5.000 femmes bénéficieront, par ailleurs, de financements dans le cadre de la Maison de la femme Entrepreneure dont le siège est flambant neuf..



Les activités ont été déroulées avec la collaboration du Conseil départemental de la jeunesse de Diourbel.



Pape Modou Fall ne manquera pas de saluer la décision du Président Macky Sall de renouveller sa confiance à Dame Diop et de le conforter dans ses fonctions de ministre de la formation professionnelle.