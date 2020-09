DIOURBEL / Le "Collectif des Allocataires" dénonce l'irrespect dont souffrent les agents décisionnaires et le retard des allocations trimestrielles.

La grogne s'est définitivement installée dans les rangs des agents de l'État décisionnaires du régime de l'Ipres au niveau de la région de Diourbel.



Dans une communication de mise au point rendue publique, ces travailleurs ont tenu à dénoncer un certain nombre de faits pour attirer l'attention des autorités sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Celle qui semble le plus inquiéter est "le manque de considération qui transparaît dans le mode de traitement de leur dossier au niveau de la caisse de sécurité sociale de Diourbel". L'autre difficulté réside dans la récurrence des retards accusés dans le paiement des allocations trimestrielles familiales et surtout dans l'absence de communication pour éclairer la lanterne des concernés.



Les agents décisionnaires de l'État prévoient ainsi de faire face à la presse très prochainement. Ils envisagent, par ailleurs, de rencontrer le gouverneur pour lui transmettre un mémorandum avec comme revendication majeure, le paiement à temps des allocations à chaque fin de trimestre.