DIOURBEL / 'La nomination du docteur Souleymane Soumaré à la tête de l'ONFP va donner à l'Apr un second souffle' ( Cheikh Sadibou Bâ)

'' En nommant le docteur Souleymane Soumaré à la tête de ONFP, le Président de la République vient de donner à l'Apr de Diourbel un second souffle ''. L'avis est de Sadibou Bâ, jeune leader Apériste. Câblant Dakaractu, le responsable politique estime que la nomination est venue à son heure au moment où le parti avait besoin de renforcer sa domination au niveau local.



Pour lui, '' c'est un choix juste, judicieux et salué par toutes les sensibilités politiques internes à l'Apr au niveau de Diourbel'''. Notre interlocuteur de confier que le nouveau Directeur de l'Office National pour la Formation Professionnelle (ONFP) s'est toujours battu pour le développement de la localité , déroulant des activités dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des sports, etc... La population de Diourbel a toujours magnifié son rôle dans les domaines de la formation des jeunes, des élèves et dans la prise en charge des malades comme dans l'autonomisation des femmes depuis plusieurs années. '' Évoquant les perspectives politiques, Cheikh Sadibou Bâ prévoit une jonction des forces en présence au sein de l'Apr pour une domination plus intégrale de l'opposition dans la région de Diourbel.



Cheikh Sadibou Bâ de saluer la confiance du Président Macky Sall. '' Nos remerciements sont sincères et chaleureux à son endroit pour le choix qu'il a porté sur la personne du Docteur Souleymane Soumaré. '' Néanmoins, poursuit-il, '' les attentes ne manquent pas. Le chemin est encore long. Mais, connaissant le parcours de l'homme, ses compétences, sa volonté et son sens du sacrifice, nous sommes optimistes et confiants. ''



Il bouclera son discours en lançant un appel à l'endroit des Diourbellois. '' J'invite toute la population à le soutenir pour traduire en actes la volonté politique du Président de la République dont l'un des pans est de s'appuyer sur la formation professionnelle pour accroître l'emploi des jeunes Sénégalais ''.