DIOURBEL- La Brigade régionale de l'Ocrtis met la main sur 1,120 kg de chanvre indien et alpague 5 malfrats.

Les éléments de la Brigade Régionale de Diourbel de la Direction de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, exploitant un renseignement, ont appréhendé 5 individus au garage de Diakhao de Diourbel et à Kaolack.



L'interpellation des suspects fait suite à l’exploitation d’une information relative à un trafic de chanvre indien animé par les nommés E. Thiam et E. Kama. La palpation de sécurité du nommé E. Thiam s’est soldée par la découverte de cinq (05) cornets de chanvre alors que la perquisition menée chez E. Kama a révélé la découverte dans la chambre de son épouse d'un sachet contenant quarante-quatre (44) cornets de chanvre indien de mille (1.000) francs CFA, six (6) cornets de deux mille (2.000) francs CFA et du vrac accusant le poids de cinq cent (500) grammes.



Poursuivant les opérations, une paire de ciseaux, des coupures de papier ciment identique à celui ayant servi à la confection des cornets saisis ont été trouvées. Interrogé sommairement, le sieur E Kama s’est proclamé unique propriétaire du produit avant d’ajouter l’avoir acquis la veille à Kaolack auprès d’un certain A. Ka.



Questionnée, sur le vrac du produit trouvé dans sa valise, la dame K. Thiam, a écarté toute implication dans les activités illicites de son époux. Une commande faite par les enquêteurs de quatre (04) kilogrammes à raison de soixante-cinq mille (65.000) francs CFA l’unité a permis d’appréhender leur fournisseur ainsi que l’un de ses bras droits à Kaolack.



Pour ces faits, les susnommés ont été placés en position de garde à vue pour les faits cités en objet. La drogue, la paire de ciseaux, la moto ainsi que les téléphones portables sont consignés provisoirement au service de police aux fins de mise sous scellés...