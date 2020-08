DIOURBEL / La Brigade Régionale de la Direction de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants met la main sur 1,700 kg de chanvre.

La Brigade Régionale de Diourbel de la Direction de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants vient de mettre la main sur 03 individus pour assocation de malfaiteurs et détention de chanvre indien aux fins de trafic portant sur 1,700 kilogramme de chanvre indien de la variété dite « verte ». En effet, les nommés Ousmane Guèye, Baye Mor Niang et Khadim Thiam ont été arrêtés le Jeudi 20 août 2020, aux environs de 13 heures 00 minute. Deux d'entre eux sont des mineurs âgés respectivement de 16 et 17 ans.



Les enquêteurs ont exploité une information relative à un trafic de chanvre indien qui s’exercerait au niveau de l’arrêt des Djakarta sis au quartier Serigne Mbaye Sarr de Diourbel par un groupe de jeunes se disant conducteurs de moto Jakarta.



La source de signaler que l'informateur a confié aux éléments de la Brigade que deux individus appartenant à cette entreprise de trafic de chanvre indien, à bord d’une moto Jakarta, étaient partis à Kaolack pour se ravitailler en chanvre indien auprès de leur fournisseur qui serait établi à Thiofakk (Kaolack). Aussitôt, ils ont mis en branle un dispositif de surveillance posté aux abords de la sortie de Diourbel sur la route de Gosass.



C’est finalement aux alentours de 13 heures que les deux individus sur une moto Jakarta et répondant parfaitement à la description de la source ont été aperçus avec un sac à dos suspect. C’est ainsi que les éléments les ont poursuivis avec une moto. À hauteur du terrain CEM Diourbel Top, un autre individu identifié au nom de Fallou les a interceptés pour récupérer une partie de la marchandise. Flairant la présence des policiers, ces derniers ont pris la poudre d’escampette laissant derrière eux un sachet contenant sept (07) camelotes de vingt (20) cornets de chanvre indien. Poursuivant, les éléments ont réussi à les localiser au niveau de l’arrêt des Jakarta du quartier Keur Serigne Mbaye Sarr. Arrivés discrètement sur les lieux, les deux individus ont été entrevus. C’est sur ces entrefaites que le nommé Ousmane Gueye a été interpellé. Quant au nommé Cheikh Mbaye alias « Mbaya », flairant la présence des policiers, a réussi à prendre la fuite avec la moto Jakarta avant de jeter le sac contenant les cinq (05) camelotes de vingt (20) cornets de chanvre indien.

Interrogé sommairement, le sieur Ousmane Guèye désigne les nommés Cheikh Mbaye alias « Mbaya » et Baye Mor Niang comme les propriétaires de la drogue saisie avant de déclarer en être qu’un simple conducteur.



Ce faisant, un transport a été effectué au quartier Serigne Mbaye Sarr en vue de cueillir le nommé Baye Mor Niang. Interpellé et palpé, il a été découvert par devers lui un téléphone portable de marque « Samsung ».



Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, un individu identifié au nom de Khadim Thiam a été interpellé et la palpation de sécurité a permis de découvrir par devers lui un cornet de chanvre indien et un téléphone portable de marque « Itel ». Interrogé, il déclare l’avoir acheté auprès du sieur Cheikh Mbaye alias « Mbaya ».



De suite, une opération de perquisition a été effectuée dans le domicile du nommé Ousamane Guèye à l’issue de laquelle aucun objet pouvant intéresser l’enquête n’a été découvert. Quant à celle effectuée au niveau du domicile du nommé Baye Mor Niang, une paire de ciseaux, un couteau et du chanvre indien en vrac accusant un poids de cinquante (50) grammes ont été découverts.



Pour ces faits, les nommés Ousmane Guèye, Baye Mor Niang et Khadim Thiam ont été placés en position de garde à vue pour association de malfaiteurs et détention de chanvre indien aux fins de trafic.