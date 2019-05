DIOURBEL : Gorgui Sarr se suicide en se tirant une balle dans la tête

Les habitants du quartier Ndayaane de Diourbel sont réveillées, ce vendredi, dans la tristesse et la consternation. En cause, un homme polygame âgé d'une quarantaine d'années, commerçant de son vivant et répondant du nom de Gorgui Sarr, se serait suicidé en se tirant une balle dans la tête avec un pistolet artisanal.

Alertés par les habitants qui ont découvert le corps sans vie après avoir entendu le coup de feu, les sapeurs pompiers se sont aussitôt rendus sur les lieux du sinistre pour le déposer à la morgue de l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel.

Selon une source digne de foi, les premiers éléments de l'enquête ont montré que des balles similaires à celle qui a tué Gorgui Sarr ont été retrouvées dans ses bagages.

De même, les résultats de l'autopsie ont révélé la mort par l'usage d'une arme à feu. La police, quant à elle, a ouvert une enquête pour tirer les choses au clair.